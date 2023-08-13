Два турецких клуба хотят подписать футболиста сборной Казахстана

Нуралы Алип. Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Два клуба турецкой Суперлиги намерены подписать 23-летнего защитника сборной Казахстана и "Зенита" из Санкт-Петербурга Нуралы Алипа, передает издание Gunebakis.

По информации источника, две команды турецкой Суперлиги "Трабзонспор" и "Сивасспор" хотят выкупить казахстанского футболиста у "Зенита".

Отмечается, что "Сивасспор" уже сделал запрос о трансфере Нуралы Алипа.

Ранее была информация, что "Фенербахче" также заинтересован в подписании 23-летнего защитника сборной Казахстана.

В текущем сезоне Нуралы Алип провел за "Зенит" пять игр. В составе питерцев он выступает с 2021 года. Алип дважды становился чемпионом России.

В скором времени должен состояться переход другого игрока сборной Казахстана - Бахтиера Зайнутдинова. Как сообщают турецкие СМИ, ЦСКА и "Бешикташ" достигли соглашения о трансфере футболиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032295-dva-turetskih-kluba-hotyat-podpisat-futbolista-sbornoy-kazahstana/