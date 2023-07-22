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Глава футбольной федерации Казахстана предложил подать заявку на проведение ЧМ по футболу

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Мяч на поле для игры
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава футбольной федерации РК предложил Казахстану и Узбекистану подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2034 году. Информацию прокомментировали в Минкультуры и спорта.

Глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов предложил подать совместную с Узбекистаном заявку в FIFA на проведение чемпионата мира 2034 года, передает Sputnik Казахстан.

Это предложение он выдвинул на саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане.

Однако, по данным узбекского сайта Championat.asia, футбольный эксперт и специалист Алишер Никимбаев не уверен, смогут ли Казахстан и Узбекистан обеспечить необходимое для проведения чемпионата количество стадионов.

"Мое мнение простое: это нереально. Если Саудовская Аравия откажется от идеи проведения Чемпионата мира по футболу в 2030 году, Казахстан и Узбекистан даже не подумают о проведении в 2034 году.

Для проведения ЧМ необходимо не менее 15-16 стадионов (так же, как ЧМ-2026 принимает США, Канаду и Мексику). Сейчас таких стадионов нет вообще. То есть за 10 лет надо построить 15-16 стадионов на 5 миллиардов долларов", – заявил эксперт.

Он отметил, что Катар построил 7 стадионов за 10 лет.

Тем не менее в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК сообщили, что такое предложение не рассматривается.

"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", – отметили в ведомстве.

Добавим, что ближайший чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году. Он пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это первый чемпионат мира, который будет проведен совместно тремя странами.

Напомним, 18 декабря 2022 года в Катаре состоялся финальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Титул чемпиона, по результатам матча, завоевала Аргентина, а Франции досталось лишь серебро.

Как пишет сайт Sports.ru, Чемпионат мира по футболу – это одно из самых престижных спортивных соревнований в мире. Свой отсчет чемпионаты ведут с 1930 года и проводятся один раз в четыре года.

Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году стал 22-м мундиалем.

За всю историю большинство титулов выигрывала сборная Бразилии, она становилась чемпионом пять раз, по четыре раза выигрывали Кубок мира сборные Германии и Италии, трижды – Аргентина, дважды это удавалось сделать командам Франции и Уругвая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029683-kazahstan-vmeste-s-uzbekistanom-mogut-podat-zayavku-na-provedenie-chm-po-futbolu/

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