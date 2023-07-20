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Боксер Александр Усик подписал контракт с футбольной командой

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Президент клуба "Полесье" Геннадий Буткевич и боксер Александр Усик
Геннадий Буткевич и Александр Усик. Фото: polissyafc.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе боксер Александр Усик стал игроком футбольного клуба "Полесье" (Житомир), пишет пресс-служба украинской команды.

В этом году "Полесье" заслужила право играть в украинской Премьер-лиге. 36-летний боксер подписал контракт с житомирским клубом на один год и будет выступать под номером 17.

"Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальный договор по поводу футбольного сотрудничества на один год. Усик будет выступать под номером 17. Другие детали ожидайте позже. Следите за анонсами", - говорится в сообщении на сайте команды.

Напомним, что у Александра Усика намечен поединок на 26 августа в польском городе Вроцлав. Его соперником станет британский боксер Даниэль Дюбуа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029407-bokser-aleksandr-usik-podpisal-kontrakt-s-futbolnoy-komandoy/

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