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Футзальный "Кайрат" объявил о подписании бразильского универсала

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Педро Рибейро
Педро Рибейро. Фото: instagram.com/afckairat/

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" официально объявил о подписании контракта с бразильским игроком Педро Рибейро, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Игрок выступает в качестве универсала. Рибейро является обладателем Кубка Бразилии (2021), Суперкубка Бразилии (2021), чемпионом России 2022/23, серебряным призером чемпионата России, финалистом Кубка России 2022/23.

В Бразилии он играл за клубы "Коринтианс" и "Магнус футзал". В Испании был в составе "Сеговии", а в России помогал решать клубные задачи "КПРФ".

Добавим, что ранее в "Кайрат" также перешел форвард Денер Родриго. Контракт с 27-летним игроком заключен по схеме 2+1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027521-futzalnyy-kayrat-obyavil-o-podpisanii-brazilskogo-universala/

Автор: Роман Кушпелев
Футзальный "Кайрат" объявил о подписании бразильского универсала

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