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Футзальный "Кайрат" объявил о переходе форварда из Бразилии

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Денер Родриго
Денер Родриго. Фото: instagram.com/denerodrigo95/

Футзальный клуб из Алматы "Кайрат" официально объявил о подписании контракта с форвардом из Бразилии Денера Родриго, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Родриго является чемпионом Бразилии (2015), обладателем Кубка Бразилии (2016), Кубка Либертадорес (2017), чемпионом России 2022/23, серебряным призером чемпионата России, а также финалистом Кубка России 2022/23.

В Бразилии он играл за команды "Карлос Барбоза", "Марекко Футзал", "Фос Катаратас Футзал". В Японии игрок выстпал за "Фугадор Сумида", а в России - за "КПРФ".

По сообщению команды, контракт с 27-летним Денером Родриго заключен по схеме 2+1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027147-futzalnyy-kayrat-obyavil-o-perehode-forvarda-iz-brazilii/

Автор: Роман Кушпелев
Футзальный "Кайрат" объявил о переходе форварда из Бразилии

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