Магомед Адиев о победе над Данией: Было понимание, что нам нужно срочно вернуться в игру

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над командой Дании в квалификации чемпионата Европы-2024, передает Youtube-канал Qazsport TV.

По словам главного тренера сборной Казахстана, несмотря на волевую победу первая половина встречи получилась неубедительной.

"Первый тайм получился не таким, как мы хотели. Пропустили необязательные голы. Было понимание, что есть второй тайм, и что нам нужно срочно вернуться в игру. Как это получится? Мы не знали. К счастью, все получилось. Очень рад этой победе", - заявил Магомед Адиев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что сборная Казахстана одержала сенсационную победу над командой Дании (3:2) в квалификации Евро-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014097-magomed-adiev-o-pobede-nad-daniey-bylo-ponimanie-chto-nam-nuzhno-srochno-vernutsya-v-igru/