Сборная Казахстана сенсационно обыграла Данию в квалификации Евро-2024 (видео)

Казахстан - Дания. Фото: kff.kz

Мужская сборная Казахстана по футболу на стадионе "Астана Арена" одержала волевую победу над командой Дании в квалификации чемпионата Европы-2024, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Магомеда Адиева. Интересно, что казахстанские футболисты отыгрались со счета 0:2 (у датчан дубль оформил Расмус Хойлунд).

Первым у хозяев отличился Бахтиер Зайнутдинов, успешно реализовавший пенальти. Позже капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген сумасшедшим ударом издалека сравнял счет. А за минуту до конца основного времени Абат Аймбетов принес победу своей команде.

Тем самым, наша национальная сборная набрала первые три очка в квалификации Евро-2024. Ранее Казахстан уступил дома команде Словении со счетом 1:2.

Казахстан – Дания – 3:2 (0:2)

Голы: Зайнутдинов 73 (пенальти), Тагыберген 86, Аймбетов 89 – Хойлунд 21, 36

Предупреждения: Аймбетов 89, Шацкий 90+2, Дарабаев 90+3 – Хойлунд 90+3

Удаление: Аймбетов 90+6 (второе предупреждение)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014096-sbornaya-kazahstana-sensatsionno-obygrala-daniyu-v-kvalifikatsii-evro-2024-video/