Сборная Казахстана по футболу уступила команде Словении в квалификации Евро-2024

Казахстан - Словения. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу проиграла на стадионе "Астана Арена" команде Словении со счетом 1:2 в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Первыми на табло счет открыли подопечные Магомеда Адиева. На 23-й минуте с передачи Яна Вороговского отличился Максим Самородов.

Сразу после перерыва гости сравняли счет. Автором мяча стал Давид Брекало. На 78-й минуте Жан Випотник принес победу сборной Словении. Итоговый счет - 1:2 в пользу гостей.

Отметим, что это был первый матч сборной Казахстана в квалификации Евро-2024. Следующий поединок подопечные Магомеда Адиева проведут против команды Дании 26 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013838-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-ustupila-komande-slovenii-v-kvalifikatsii-evro-2024/