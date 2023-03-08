"Челси" и "Бенфика" пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов

ФК "Челси". Фото: Francesco Scaccianoce/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Английский футбольный клуб "Челси" и португальская "Бенфика" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии турнира, передает NUR.KZ.

"Челси" в домашнем матче оказался сильнее дортмундской "Боруссии". Встреча завершилась со счетом 2:0. На 43 минуте гол забил Рахим Стерлинг. Увеличил преимущество Кай Хаверц, реализовавший на 53 минуте пенальти.

Первый матч данных команд завершился победой "Боруссии" со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух игр лондонский клуб вышел в 1/4 финала.

В параллельной встрече португальская "Бенфика" разгромила "Брюгге" из Бельгии. Перед игрой португальцы имели комфортное преимущество за счет гостевой победой со счетом 2:0.

Дома же "Бенфика" не оставила никаких шансов бельгийцам, отправив в ворота соперников пять мячей. Голами отметились Рафа Силва, Гонсалу Рамуш (дубль), Жоау Мариу, Давид Нерес. У гостей в концовке отличился Бьорн Мейер. 5:1 - "Бенфика" без особых проблем вышла в 1/4 ЛЧ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012124-chelsi-i-benfika-probilis-v-14-finala-ligi-chempionov/