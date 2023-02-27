За игрой Роналдиньо, вернувшегося в футбол, следили более 2 млн человек

Роналдиньо. Фото: Xavi Torrent/Getty Images

Свыше двух миллионов человек по всему миру следили за сенсационным возвращением легендарного бразильского футболиста Роналдиньо. Ранее спортсмен подписал контракт с испанским клубом "Порсинос".

На прошлой неделе стало известно, что 42-летний Роналдиньо вернулся в футбол. Спортсмен подписал контракт с испанским клубом "Порсинос", а первая его игра в составе этой команды состоялась вчера, 26 февраля, в Барселоне против команды "Пио".

Стриминговый сайт TVTOP Espana в сообщил, что за возвращением легендарного бразильского футболиста следили свыше двух миллионов человек на различных платформах.

"Максимальное количество зрителей 8-го тура King's League (канал – прим. ред.) 2 120 962 (Twitch + YouTube + TikTok + Facebook)", – гласит сообщение.

Как пишет , King's League – испанская футбольная лига, транслируемая по всему миру, где действует несколько нестандартных футбольных правил. Основателями лиги являются Жерар Пике и популярный стример Ибай Льянос.

Согласно информации на официальном сайте спортсмена, Роналдо де Ассис Морейра родился 21 марта 1980 года в городе Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

Его мать работала продавцом, а отец был рабочим судоверфи и играл в футбол за местный клуб. Еще ребенком будущая легенда футбола был активным участником матчей местного молодежного клуба и в это время получил прозвище "Рональдиньо". А впервые стал известен, когда в 13 лет забил все 23 гола в победном матче против местной команды.

В 1997 году был выбран в сборную Бразилии до 17 лет и помог своей команде выиграть Чемпионат мира ФИФА до 17 лет в Египте. Роналдиньо был в составе команды Бразилии, когда она выиграла чемпионат мира 2002 года.

Позже спортсмен перешел в испанский клуб "Барселона" и добился больших успехов в течение следующих нескольких лет, завоевав несколько наград "Лучший игрок года ФИФА" в 2004 и 2005 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010932-za-igroy-ronaldinyo-vernuvshegosya-v-futbol-sledili-bolee-2-mln-chelovek/