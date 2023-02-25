Роналдиньо. Фото: By Marc Graupera Aloma / Europa Press / Getty Images

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо возвращается в футбол. Стало известно, что 42-летний спортсмен подписал контракт с испанским клубом "Порсиньо", передает .

Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо подписал контракт с испанским клубом "Порсинос", выступающим в Королевской лиге. Сообщается, что он будет играть против команды "Пио". Встреча состоится в Барселоне уже 26 февраля.

Данную новость подтвердили в -профиле Kings League InfoJobs.

Согласно информации на официальном сайте спортсмена, Роналдо де Ассис Морейра родился 21 марта 1980 года в городе Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Его мать работала продавцом, а отец был рабочим судоверфи и играл в футбол за местный клуб.

Еще ребенком будущая легенда футбола был активным участником матчей местного молодежного клуба и в это время получил прозвище "Рональдиньо". А впервые стал известен, когда в 13 лет забил все 23 гола в победном матче против местной команды. В 1997 году был выбран в сборную Бразилии до 17 лет и помог своей команде выиграть Чемпионат мира ФИФА до 17 лет в Египте.

Роналдиньо был в составе команды Бразилии, когда она выиграла чемпионат мира 2002 года.

Позже спортсмен перешел в испанский клуб "Барселона" и добился больших успехов в течение следующих нескольких лет, завоевав несколько наград "Лучший игрок года ФИФА" в 2004 и 2005 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010835-ronaldinyo-vozvraschaetsya-v-futbol/