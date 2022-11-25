"Для нас это очень трудный момент": Игита ответил на критику в адрес "Кайрата" за результаты в ЛЧ

Игита, вратарь Кайрата и сборной Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Вратарь и капитан футзального клуба "Кайрат" Лео Игита прокомментировал неудачное выступление своей команды в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Напомним, что в первом туре алматинский коллектив сыграл вничью с мальтийским клубом "Сент-Эндрюс" (0:0), а во втором туре уступил чешской команде "Хрудим" - 1:2.

После этого игроки "Кайрата" подверглись к критике. За команду на своей странице в Instagram заступился Игита, который из-за травмы пропускает элитный раунд Лиги чемпионов.

"Хочу сказать по поводу элитного раунда Лиги чемпионов, в котором весь Казахстан ждал от нас победы. По-другому и не могло быть, потому что мы самая титулованная и лучшая команды страны. От лучших всегда требуют лучшего.

Я прочитал много грязных сообщений. Мне больно. Вчера моя дочка плакала, я видел членов семей наших игроков, которые тоже были расстроены. Для нас это очень трудный момент. Игроки сделали все ради победы, но не смогли. Мы боролись до последней секунды. Поэтому прошу уважения к нашему клубу. Ведь именно "Кайрат" помогает Казахстану развивать футзал.

Поэтому прошу уважать клуб, Кайрата Оразбекова (президент клуба) и Кака, который за последние пять лет выводил нас в финал и полуфинал Лиги чемпионов. Настоящие болельщики должны радоваться победам и огорчаться после поражений вместе с игроками. Мы должны чувствовать вашу поддержку в такие моменты", - заявил капитан казахстанского клуба.

Завтра АФК "Кайрат" проведет заключительный матч в элитном раунде Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Матч начнется в 21:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998999-dlya-nas-eto-ochen-trudnyy-moment-igita-otvetil-na-kritiku-v-adres-kayrata-za-rezultaty-v-lch/