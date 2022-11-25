«Кайрат» потерпел поражение в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

Футзальный "Кайрат". Фото: instagram.com/afckairat

Многократный чемпион Казахстана по футзалу алматинский «Кайрат» потерпел поражение от чешской команды «Хрудим» в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу чешской команды.

В составе победителей отличились Радованович и Торрес. У «Кайрата» гол престижа забил Вилела, он же и был удален в конце встречи.

В другом матче группы С португальская «Бенфика» разгромила мальтийский «Сент-Эндрюс» - 6:0.

Тем самым после двух туров в квартете лидируют «Бенфика» и «Хрудим» (по четыре очка). Следом расположились «Кайрат» и «Сент-Эндрюс».

Следующий матч подопечные Кака проведут против «Бенфики» 26 ноября в 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998879-kayrat-poterpel-porazhenie-v-elitnom-raunde-ligi-chempionov-po-futzalu/