АФК "Кайрат" сыграл вничью с мальтийским клубом в элитном раунде Лиги чемпионов

АФК "Кайрат". Фото: instagram.com/afckairat/

Многократный чемпион Казахстана по футзалу "Кайрат" не сумел победить клуб из Мальты "Сент-Эндрюс" в рамках элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Матч, который прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, завершился со счетом 0:0.

Алматинский клуб хоть и владел территориальным преимуществом, но взломать оборону соперника так и не сумел. Во многом благодаря надежной игре вратаря "Сент-Эндрюса" Селиньо.

В другом матче группы С португальская "Бенфика" неожиданно разошлась миром с чешским "Хрудимом" - 3:3.

Тем самым после первого тура все четыре команды в квартете набрали по одному баллу.

Следующий матч подопечные Кака проведут 24 ноября против "Хрудима" в 21:00 по времени Астаны. "Бенфика" же сыграет с "Сент-Эндрюс" (начало в 18:30).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998689-futzalnyy-kayrat-sygral-vnichyu-s-maltiyskim-klubom-v-elitnom-raunde-lch/