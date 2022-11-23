Криштиану Роналду сделал заявление после ухода из "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду. Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Спортивный журналист Фабрицио Романо опубликовал заявление португальского форварда Криштиану Роналду касательно его ухода из "Манчестер Юнайтед".

Заявление экс-нападающего "красных дьяволов" инсайдер выложил в своем Twitter-аккаунте.

"После переговоров с "Манчестер Юнайтед“ мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта. Я люблю "МЮ" и фанатов, это никогда не изменится. Чувствую, настало время искать новый вызов. Желаю "Манчестер Юнайтед“ всего наилучшего", - цитирует Романо слова португальского футболиста.

Напомним, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил о прекращении сотрудничества с именитым португальцем Криштиану Роналду.

Отметим, в недавнем интервью в адрес команды и главного тренера Эрика Тен Хага. Ранее он потерял место в стартовом составе.

Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998528-krishtianu-ronaldu-sdelal-zayavlenie-posle-uhoda-iz-manchester-yunayted/