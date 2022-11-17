Эльдор Шомуродов о победе над сборной Казахстана: Выполнили поставленную задачу

Эльдор Шомуродов. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Нападающий сборной Узбекистана по футболу и итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов прокомментировал прошедший матч с командой Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sports.uz.

По словам 27-летнего нападающего, сборная Узбекистана в матче с Казахстаном добилась нужного результата, показав себя с хорошей стороны.

"Мы смогли показать себя с хорошей стороны. Выполнили поставленную задачу. Однако были и недостатки. Надо будет поработать над ошибками. Считаю, что сборная Казахстана тоже показала хорошую игру. Теперь нас ждет более сложный матч с командой России", - заявил Шомуродов.

Напомним, что вчера в Ташкенте сборная Казахстана уступила команде Узбекистана со счетом 0:2. В составе победителей голы забивали Ходжимат Эркинов и Эльдор Шомуродов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997687-eldor-shomurodov-o-pobede-nad-sbornoy-kazahstana-vypolnili-postavlennuyu-zadachu/