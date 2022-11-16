Сборная Казахстана по футболу проиграла Узбекистану в Ташкенте

Сборная Казахстана по футболу. Фото: Никита Басов/kff.kz

Сегодня, 16 ноября, сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Узбекистана в товарищеском матче, который состоялся в Ташкенте, передает NUR.KZ.

Хозяева открыли счет уже на 12 минуте. Автором первого гола стал Ходжимат Эркинов. Удвоил преимущество Эльдор Шомуродов. Он отличился на 45 минуте.

Во втором тайме обе команды имели возможности для взятия ворот. Однако он завершился без голов.

Итогом противостояния стала победа Узбекистана со счетом 2:0.

19 ноября Казахстана проведет товарищеский матч против ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997492-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-uzbekistanu-v-tashkente/