Футзальный "Кайрат" вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

АФК "Кайрат". Фото: instagram.com/afckairat/

Действующий чемпион Казахстана алматинский "Кайрат" одержал победу в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов-2022/23 УЕФА по футзалу, передает NUR.KZ.

В третьем туре подопечные Кака одолели клуб из Франции "Спортинг". Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе алматинцев отличились Даурен Турсагулов, Кайо и Диего. У гостей взятием ворот отметились Болинья и Финео.

Тем самым "Кайрат" занял третье место (5 очков) в группе и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов.

Лидером квартета по разнице мячей стал испанский клуб "Пальма" (5 очков). На втором месте расположился бельгийский "Андерлехт" (5 очков).

Напомним, что ранее чемпион Казахстана дважды сыграл вничью: с "Андерлехтом" (2:2) и "Пальмой" (2:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994947-futzalnyy-kayrat-vyshel-v-elitnyy-raund-ligi-chempionov/