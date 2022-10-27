Футзальный "Кайрат" вырвал ничью в матче Лиги чемпионов

"Андерлехт" - "Кайрат". Фото: instagram.com/afckairat/

Действующий чемпион Казахстана по футзалу "Кайрат" провел матч с бельгийской командой "Андерлехт" в рамках основного раунда Лиги чемпионов-2022/23, передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла в бельгийском Росдале, завершилась со счетом 2:2. Причем подопечные Кака отыгрались на последних минутах матча.

В составе бельгийского коллектива голевыми действиями отметились Елович и Диого. У "Кайрата" голы забивали бразилец Кайо Руиз и казахстанец Даурен Турсагулов.

Лига чемпионов, основной раунд

"Андерлехт" - "Кайрат" - 2:2 (1:0)

Голы: Елович 4, Диого 31 - Кайо Руиз 16, Даурен Турсагулов 38

Следующий матч алматинский клуб проведет 27 октября против испанской "Пармы". Игра начнется в 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994574-futzalnyy-kayrat-vyrval-nichyu-v-matche-ligi-chempionov/