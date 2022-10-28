Футзальный "Кайрат" упустил победу в матче Лиги чемпионов

"Кайрат" - "Парма". Фото: instagram.com/afckairat/

Действующий чемпион Казахстана по футзалу "Кайрат" провел поединок с испанской командой "Парма" в рамках основного раунда Лиги чемпионов-2022/23, передает NUR.KZ.

Матч, который прошел в бельгийском Росдале, завершился со счетом 2:2. При этом испанский клуб сумел спастись от поражения на последней минуте игры.

В составе "Кайрата" отличились бразилец Кайо Руиз и казахстанец Чингиз Есенаманов. Защитник алматинцев Дуглас стал автором автогола, а заключительный гол забил игрок "Пальмы" Рохас.

Лига чемпионов по футзалу, основной раунд

"Кайрат" - "Пальма" - 2:2 (1:1)

Голы: Кайо Руиз 19, Чингиз Есенаманов 35 - Дуглас (автогол) 9, Рохас 39

Напомним, что ранее "Кайрат" сыграл вничью с командой "Андерлехт". Следующий матч подопечные Кака проведут 29 октября против португальского "Спортинга". Начало встречи в 21:00 по времени Астаны.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994710-futzalnyy-kayrat-upustil-pobedu-v-matche-ligi-chempionov/