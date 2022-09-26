Магомед Адиев: Поражение от Азербайджана стало болезненным для меня

Магомед Адиев. Фото: azerisport.com

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал прошедший матч с командой Азербайджана в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает azerisport.com.

Напомним, что встреча, которая прошла в Баку, завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

По словам наставника сборной Казахстана, это поражение стало болезненным для него.

- Поздравляю с хорошей игрой. Выиграли. Молодцы. После матча поздравил Джанни Де Бьязи. У вас своя дорога, у нас своя.

- Вашей команде не хватило мотивации в этой игре?

- В раздевалке сказал, что, где тонко, там и рвется. Мы нуждаемся в сильной перезагрузке. Трудно было найти физической силы. Ментально после эмоций после прошлого тура было сложно прийти в себя. Сыграли слабее.

- Довольны тем, как групповой этап прошел для вас?

- Сегодняшнее поражение болезненное для меня. Где-то даже рад, что так произошло. Есть над чем подумать и сделать анализ для дальнейшего развития. В целом, доволен тем местом, которое мы заняли, и что сделали с ребятами. Для нас это большой шаг вперед. Сегодняшнее поражение показало, что у нас есть уязвимые места.

Несмотря на поражение от Азербайджана, команда Казахстана заняла первое место в группе и вышла в дивизион "Б" Лиги наций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989613-magomed-adiev-porazhenie-ot-azerbaydzhana-stalo-boleznennym-dlya-menya/