Сборная Казахстана по футболу уступила Азербайджану в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу. Фото: Никита Басов/kff.kz

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Азербайджана в заключительном матче группового этапа Лиги наций, который прошел в Баку, передает NUR.KZ.

В первом тайме Нуралы Алип заработал две желтые карточки, из-за чего был удален. Тем не менее, казахстанские футболисты не дали сопернику забить, уйдя на перерыв при счете 0:0.

Прессинг сборной Азербайджана во втором тайме принес свои плоды. Сначала Александр Марочкин забил в свои ворота. Затем Филип Озобич удвоил преимущество. Точку в игре поставил Анатолий Нуриев. Азербайджан победил со счетом 3:0.

Стоит отметить, что данный результат на положение Казахстана в турнирной таблице не повлиял. Туром ранее наша команда досрочно выиграла группу, а также перешла в дивизион Лиги В.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989511-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-ustupila-azerbaydzhanu-v-lige-natsiy/