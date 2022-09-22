Сборная Казахстана по футболу впервые в истории пробилась в дивизион B в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу одержала победу в домашнем матче пятого тура Лиги наций против команды Беларуси и досрочно выиграла группу 3 дивизиона С, передает NUR.KZ.

При этом подопечные Магомеда Адиева впервые в истории добились повышения. Первое место в группе позволило им перейти в дивизион Лиги В.

Матч в Астане завершился со счетом 2:1. В составе сборной Казахстана отличились Михаил Габышев (29-я минута) и Бахтиер Зайнутдинов (79-я минута). В сборной Беларуси гол на свой счет записал Павел Савицкий (45+3).

К слову, Казахстан не только добился повышения, но и примет участие в розыгрыше путевки на Евро-24,.

Добавим, что Казахстан с 13 очками в данный момент занимает первое место в группе 3 дивизиона С. Для соперников наша сборная является недосягаемой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989190-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-vpervye-v-istorii-probilas-v-divizion-b-v-lige-natsiy/