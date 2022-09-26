Главный тренер Азербайджана: В первом матче с Казахстаном мы также заслуживали победу

Джанни Де Бьязи. Фото: affa.az

Главный тренер Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал разгромную победу своей команды над Казахстаном в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба АФФА.

По словам итальянского специалиста, Азербайджан мог забить больше трех мячей в ворота Казахстана.

"Мы показали очень хороший футбол и допустили минимум ошибок. Надо еще поработать над реализацией. Должны были забивать больше голов. Доволен игрой команды, особенно во втором тайме.

Думаю, что во всех играх группового этапа мы показали хороший футбол. Даже в первом матче с Казахстаном мы заслуживали победу. Мы движемся в правильном направлении. Наша команда может играть еще лучше, главное - не впадать в эйфорию", - заявил Де Бьязи.

Напомним, что вчера в Баку команда Азербайджана победила Казахстан со счетом 3:0 в Лиге наций УЕФА.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз - 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989565-glavnyy-trener-azerbaydzhana-v-pervom-matche-s-kazahstanom-my-takzhe-zasluzhivali-pobedu/