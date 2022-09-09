ФК "Челси" назвал имя нового главного тренера

Грэм Поттер. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Футбольный клуб "Челси" официально представил специалиста Грэма Поттера в качестве нового главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лондонской команды.

"Футбольный клуб "Челси" рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нашего нового главного тренера, присоединившегося к команде по пятилетнему контракту, чтобы привнести свой прогрессивный футбол и инновационную тренерскую работу.

О свое переходе Поттер сказал следующее:

"Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси". Это фантастический футбольный клуб. С нетерпением жду встречи и работы с игроками",- говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе Поттер приступит в самое ближайшее время.

Напомним, после неудачи в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов было объявлено о прекращении сотрудничества "Челси" с главным тренером Томасом Тухелем.

Последним местом работы Поттера был "Брайтон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986977-fk-chelsi-nazval-imya-novogo-glavnogo-trenera/