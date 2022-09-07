В "Челси" уволили главного тренера после поражения в матче Лиги чемпионов

Томас Тухель. Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Футбольный клуб "Челси" официально объявил о расторжении контракта с Томасом Тухелем, занимавшим пост главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Случилось это после недавнего поражения "Челси" от "Динамо" (Загреб) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский клуб уступил со счетом 0:1.

"От имени всех сотрудников ФК "Челси" клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его сотрудникам за все их усилия во время работы в команде. Томас по праву займет место в истории "Челси".

Никаких дальнейших комментариев не будет, пока назначат нового главного тренера",- говорится в сообщении.

Напомним, Тухель возглавил "Челси" в 2021-ом году. Клуб под его рукодством выиграл Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986641-v-chelsi-uvolili-glavnogo-trenera-posle-porazheniya-v-matche-ligi-chempionov/