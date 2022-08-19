"Томирис-Туран" разгромно проиграл "Манчестеру Сити" в отборочном раунде Лиги чемпионов

Иллюстративное фото: pexels.com

Женский футбольный клуб "Томирис-Туран" в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА разгромно уступил английской команде "Манчестер Сити", передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в Мадриде (Испания), завершилась со счетом 6:0.

В составе английского клуба дубль оформила Хадижа Шоу, также по голу забили Лаурен Хемп, Виктория Лосада, Дейна Кастельянос (с пенальти). Еще один гол в собственные ворота залетел от Айтадж Шарифовой.

Таким образом, казахстанская команда завершила выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

Напомним, что чемпион страны "БИИК-Казыгурт" в первом отборочном раунде ЛЧ уверенно победил хорватский "Сплит" (5:1). Теперь команда из Шымкента встретится с украинским коллективом "Жилстрой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983969-tomiris-turan-razgromno-proigral-manchesteru-siti-v-otborochnom-raunde-ligi-chempionov/