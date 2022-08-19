"БИИК-Казыгурт" разгромил "Сплит" в отборочном раунде Лиги чемпионов

БИИК Казыгурт. Фото: kazfootball.kz

Шымкентский футбольный клуб "БИИК-Казыгурт" в матче первого отборочного раунда женской Лиги Чемпионов УЕФА разгромил хорватскую команду "Сплит", передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в городе Вараждин (Хорватия), завершилась со счетом 5:1 в пользу казахстанской команды.

В составе победителей хет-трик оформила Грейс Чанда, еще по голу забили Гульнара Габелия и Екатерина Бабшук (с пенальти). У "Сплита" один гол отыграла Селма Капетанович.

Следующую игру "БИИК-Казыгурт" проведет против украинской команды "Жилстрой". Матч состоится 21 августа.

Напомним, что шымкентский клуб является десятикратным чемпионом Казахстана. Также "БИИК-Казыгурт" трижды доходил до стадии 1/8 финала женской Лиги чемпионов УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983965-biik-kazygurt-razgromil-split-v-otborochnom-raunde-ligi-chempionov/