Главный тренер "Тобола": В Костанае постараемся выиграть у "Ференцвароша"

Милан Миланович. Фото: fctobol.kz

Главный тренер футбольного клуба "Тобол" Милан Миланович прокомментировал жеребьевку первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба костанайской команды.

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Напомним, что в первом отборочном раунде ЛЧ действующий чемпион Казахстана встретится с венгерским клубом "Ференцварош".

По словам наставника "Тобола" Милана Милановича, обыграть такую команду будет непросто.

- В Лиге чемпионов нам предстоит встретиться с "Ференцварошом", легендарной командой из Будапешта. Этот венгерский клуб имеет славную историю и свои традиции. В составе "Ференцвароша" играет 24 легионера и тренирует команду известный специалист Станислав Черчесов.

Мы понимаем, против кого мы играем. "Ференцварош" – очень сильный клуб, вот уже на протяжении нескольких лет команда играет одним составом. Безусловно, такую опытную команду обыграть непросто, но мы будем стремиться успешно сыграть и против нее. Особенно дома, в Костанае, где постараемся выиграть", - заявил главный тренер "Тобола".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1975224-glavnyy-trener-tobola-v-kostanae-postaraemsya-vyigrat-u-ferentsvarosha/