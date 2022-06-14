Определился соперник "Тобола" в квалификации Лиги чемпионов

ФК Тобол. Фото: instagram.com/pflkaz/

Действующий чемпион Казахстана "Тобол" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 встретится с венгерским клубом "Ференцварош", передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Первый матч между командами пройдет 5/6 июля в Костанае, ответная игра состоится в Будапеште (Венгрия) 12/13 июля.

Напомним, что при жеребьевке отбора ЛЧ действующий чемпион Казахстана был в числе несеяных команд.

Добавим, что также Казахстан в еврокубках представят "Астана", "Кайрат" и "Кызыл-Жар". Все три команды сыграют в квалификации Лиги конференций.

В текущем сезоне чемпионата страны "Тобол" занимает пятое место после 12 туров. В активе костанайской команды 18 очков.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974068-opredelilsya-sopernik-tobola-v-kvalifikatsii-ligi-chempionov/