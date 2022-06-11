Капитан сборной Казахстана по футболу пропустит матч со Словакией

Исламбек Куат. Фото: КФФ

Полузащитник и капитан сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат не сыграет в домашнем поединке против команды Словакии в рамках Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

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Во вчерашнем матче против команды Беларуси (1:1) Исламбек получил желтую карточку. Она стала второй для Куата в текущем розыгрыше Лиги наций, тем самым он пропустит следующую игру Казахстана против Словакии.

Ранее из-за травмы выбыл из строя еще один капитан сборной Асхат Тагыберген. Ожидается, что полузащитник сможет принять участие в матче со словаками.

Напомним, что встреча Казахстан - Словакия состоится 13 июня в 20:00 по времени Нур-Султана.

После трех туров Лиги наций подопечные Магомеда Адиева с семью очками лидируют в своей группе в дивизионе "С". Следом идет команда Словакии (6 очков). Далее расположились Беларусь (2 очка) и Азербайджан (1 очко).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973679-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-propustit-match-so-slovakiey/