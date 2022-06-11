Казахстан сыграл вничью с Беларусью в матче Лиги наций (видео)

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу на выезде встретилась с командой Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

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В матче, который прошел в Сербии, была зафиксирована ничья - 1:1.

Первыми счет на табло открыли казахстанские футболисты - на 13-й минуте с передачи Яна Вороговского отличился Абат Аймбетов. За шесть минут до конца встречи сборная Беларуси сравняла счет - гол забил Владислав Малькевич.

Таким образом, Казахстан после трех туров с семью очками лидирует в своей группе в дивизионе "С".

Следом идет команда Словакии (6 очков). На третьей строчке Беларусь (2 очка), и замыкает таблицу Азербайджан (1 очко).

Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут против Словакии 13 июня в Нур-Султане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973664-kazahstan-sygral-vnichyu-s-belarusyu-v-matche-ligi-natsiy-video/