Аслан Дарабаев - о победе над Словакией: Мы использовали те моменты, которые у нас были

Аслан Дарабаев. Фото: JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Аслан Дарабаев прокомментировал гостевую победу над Словакией в рамках Лиги наций УЕФА, передает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

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Напомним, что встреча, которая прошла в Трнаве (Словакия), завершилась минимальной победой Казахстана со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аслан Дарабаев.

"Мы просто использовали те моменты, которые у нас были. Конечно, была возможность забить у Абата Аймбетова в первом тайме и Артура Шушеначева в конце матча.

При такой обороне, когда играешь против качественной команды, ты понимаешь, что ты не фаворит и максимум у тебя будет 2-3 момента, которые ты должен использовать. Но нам повезло в какой-то мере. Слава Богу, что мы сумели забить и победить", - заявил Дарабаев.

После двух туров Лиги наций сборная Казахстана с шестью очками лидирует в своей группе в дивизионе "С". Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут против команды Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972929-aslan-darabaev-o-pobede-nad-slovakiey-my-ispolzovali-te-momenty-kotorye-u-nas-byli/