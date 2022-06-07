Сборная Казахстана по футболу обыграла Словакию в рамках Лиги наций (видео)

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу одержала вторую победу подряд в новом розыгрыше Лиге наций, передает NUR.KZ.

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Подопечные Магомеда Адиева в гостях обыграли команду Словакии со счетом 1:0.

Единственный и победный гол на 26-й минуте встречи забил полузащитник Аслан Дарабаев. Результативную передачу ему отдал Эльхан Астанов.

Тем самым Казахстан после двух туров с шестью очками вышел в лидеры своей группы в дивизионе "С".

Напомним, что ранее наши футболисты в Нур-Султане победили сборную Азербайджана со счетом 2:0.

Следующий матч команда Казахстана проведет против Беларуси в ночь с 10 на 11 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972878-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-obygrala-slovakiyu-v-ramkah-ligi-natsiy-video/