Магомед Адиев о победе над Словакией: Не время почивать на лаврах

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал гостевую победу над Словакией в рамках Лиги наций УЕФА (1:0), сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

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По словам наставника национальной сборной Магомеда Адиева, команда сделала все возможное для победы.

- Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня приехали на матч и поддерживали нас на трибунах. Мы чувствовали себя как дома. Те, кто смотрел матч по телевизору в Казахстане, хоть и находились от нас далеко - мы чувствовали их поддержку. Они писали нам свои пожелания, за что большое им спасибо!

Всех хочу лично поблагодарить и как главный тренер, и от лица всей команды. Пусть не все у нас получалось, но мы старались и сделали все возможное для победы.

- Вы наверняка хорошо изучили сборную Словакии. Она играла так, как вы и ожидали или что-то в игре словаков было для вас неожиданным?

- Не особо люблю говорить о других командах – это неэтично. Предпочитаю говорить о своих футболистах. Скажу только, что соперник обладает хорошим подбором игроков, которые выступают в топ-чемпионатах. Даже несмотря на поражение, все равно считаю, что именно Словакия – главный фаворит группы.

Поражение соперника ни о чем не говорит, ведь всего-то прошло два тура и все еще может измениться. Мы смотрели матч словаков с Беларусью и я посчитал, что за два дня ни один тренер ничего кардинально изменить не сможет. Увидели сегодня то же самое, что было и в предыдущей игре.

В свою очередь, мы старались блокировать сильные стороны соперника, тем самым нивелируя разницу в классе. Может быть, уверенность некоторых игроков сборной Словакии сыграла с ними злую шутку в первом тайме.

Тактика? Сделать все возможное для победы и чтобы Аслан Дарабаев забил гол (смеется). Будем готовиться к следующим играм. Не время почивать на лаврах – впереди тяжелейшие матчи.

Напомним, что после двух туров Лиги наций сборная Казахстана с шестью очками лидирует в своей группе в дивизионе "С".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972926-magomed-adiev-o-pobede-nad-slovakiey-ne-vremya-pochivat-na-lavrah/