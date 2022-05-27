"Челси" Абрамовича официально продали новому владельцу за 5,2 млрд долларов

Роман Абрамович празднует победу в Лиге Чемпионов. Фото: gettyimages.com

Завершилась сделка по продаже английского футбольного клуба "Челси", принадлежавшего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, передает РИА Новости.

Клуб был приобретен американским консорциумом бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов (примерно 5,2 млрд долларов). На финальном этапе продажа "Челси" была согласована руководством Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Челси" был выставлен Абрамовичем на продажу после введения против него санкций из-за войны в Украине.

В начале переговоров продажа клуба оказалась под вопросом, так как Абрамович не захотел следовать предложенной британским правительством схеме сделки.

Но вскоре разногласия были улажены и стороны пришли к единому решению, как выплатить долг клуба перед Абрамовичем в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов.

После этого выяснилось, что необходимо также согласие Португалии, так как российский предприниматель имеет гражданство этой страны. Британская сторона вела переговоры с ЕК, чтобы те предоставили им гарантии, которые нужны для осуществления сделки.

Португалия официально дала разрешение 26 мая.

Напомним, консорциум Боэли выразил готовность предоставить главному тренеру "Челси" 200 млн евро на трансферы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971255-chelsi-abramovicha-ofitsialno-prodali-novomu-vladeltsu-za-52-mlrd-dollarov/