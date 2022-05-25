"Челси" получит 200 млн евро на трансферы от новых владельцев клуба

ФК "Челси". Фото: twitter.com/ChelseaFC

Консорциум Тодда Боэли готов выделить главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю 200 млн евро на трансферы, сообщает The Telegraph.

Приоритет "Челси" – усиление обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и, вероятно, Сесара Аспиликуэты.

Главные цели «синих» – защитники Жюль Кунде ("Севилья") и Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"). Всего в лонг-листе "Челси" – 8 игроков обороны, в том числе Пау Торрес ("Вильярреал") и Хосе Хименес ("Атлетико").

Также "Челси" претендовал на Орельена Тчуамени, но хавбек «Монако» предпочел перейти в "Реал", а полузащитника Деклана Райса "Вест Хэм" оценивает в 150 млн фунтов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971017-chelsi-poluchit-200-mln-evro-na-transfery-ot-novyh-vladeltsev-kluba/