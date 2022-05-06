"Не Карло Анчелотти": Самат Смаков высказался о новом тренере сборной Казахстана

Самат Смаков. Фото: Lars Ronbog/FrontZoneSport via Getty Images

Бывший капитан сборной Казахстана Самат Смаков прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера национальной команды, передает NUR.KZ.

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По словам Самата, на эту должность надо было назначить более именитого иностранного тренера, либо довериться местным специалистам.

"Начну с того, что у меня нет намерения никого обидеть или защитить. Стыковые матчи с Молдовой мы прошли с Андреем Карповичем у руля команды. И чисто по-футбольному, да и по-человечески тоже, он должен был продолжить работу в сборной. Я это говорю не потому, что он мой друг и земляк, а по соображениям справедливости.

Магомеда Адиева я тоже довольно хорошо знаю, мы с ним неплохо общаемся и я к нему отношусь с уважением. Он понимает футбол. Он хорошо поработал в "Шахтере".

Но, честно говоря, я не вижу причин назначать его. И не только его, а вообще иностранного специалиста, если речь не идет о тренерах большого уровня и больших знаний.

Исхожу из простого вопроса: для чего? Если перед сборной стоит задача выиграть свой дивизион в Лиге наций, где в числе наших соперников Словакия, Азербайджан и Беларусь, то тогда я согласен с тем, что нужен иностранец. С именем и достижениями. С опытом такой работы.

А если мы вновь будем ставить задачу "выступить достойно", то зачем нам иностранный тренер? С этой задачей может справиться и местный кадр. Федерация сама ведь их готовит, обучает. Почему же мы тогда в них не верим? Я не вижу разницы в уровне между уважаемым мною Магомедом Адиевым и другими казахстанскими тренерами. При всей моей к нему симпатии, в сборную Казахстана назначили не Карло Анчелотти.

Мы столько лет говорим "надо доверять своим", а сами ничего для этого не делаем. У нас тоже есть вполне профессиональные тренеры - Карпович, Бабаян, Огай, Горовенко, Москаленко, Байсуфинов, Мазбаев, Алиев, Нурдаулетов, Никитенко, Масудов, Чебурин и другие. Любой из них справится с задачей "выступить достойно".

Именно этот момент в этом назначении мне непонятен. И это вопрос не к Адиеву", - написал Смаков на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня стало известно о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу российского специалиста Магомеда Адиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968432-ne-karlo-anchelotti-samat-smakov-vyskazalsya-o-novom-trenere-sbornoy-kazahstana/