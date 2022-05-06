Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу

Сборная Казахстана по футболу. Фото: vk.com/kff_team

На должность главного тренера сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Магомед Адиев, сообщает сайт Казахстанской федерации футбола.

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Кандидатура Адиева была утверждена решением Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.

Как игрок на позиции нападающего Адиев выступал за известные футбольные клубы "Анжи", ЦСКА, "Спартак", "Терек" и казахстанский "Женыс".

Тренерскую карьеру начал в 2010 году. Работал в качестве тренера в таких клубах как "Ахмат", "Анжи", "Чайка".

В 2021 году был назначен главным тренером карагандинского "Шахтера". Команде удалось дойти до раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, а также быть в числе финалистов Кубка Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968349-magomed-adiev-vozglavil-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu/