"Вест Хэм Юнайтед" – "Айнтрахт Франкфурт": результаты матча Лиги Европы

Вест Хэм Юнайтед - Айнтрахт Франкфурт. Фото: twitter.com/EuropaLeague

Команды "Вест Хэм Юнайтед" – "Айнтрахт Франкфурт" встретились в футбольном поединке 28 апреля 2022.

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Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды "Айнтрахт Франкфурт".

Подопечные Оливера Глазнера открыли счет на 1 минуте игры. Гол забил Ансгар Кнауфф.

Далее матч проходил под диктовку команды "Вест Хэм Юнайтед", и на 21 минуте Марко Антонио стал автором второго гола, таким образом сравняв счет.

Третий гол был забит командой Оливера Глазнера. На 54 минуте встречи Даити Камада успешно атаковал ворота противника.

Финальный счет матча – 1:2 в пользу команды "Айнтрахт Франкфурт".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967323-vest-hem-yunayted-ayntraht-frankfurt-rezultaty-matcha-ligi-evropy/