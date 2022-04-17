Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка Англии

Хосеп Гвардиола. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру "горожан" в полуфинале кубка Англии против "Ливерпуля, сообщает BBC.

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"Мы полностью выложились после тяжелого первого тайма. Что касается первого гола, то они очень, очень сильны в игре на стандартах. Второй гол был случайностью. Трудно было вернуться в игру, но футболисты прекрасно сделали это во втором тайме.

Ошибка Стеффена – это несчастный случай и урок на будущее. Когда мяч находится в той области, такое может случиться. Я говорил с командой, а не с ним лично, но я понимаю, что он силен.

У нас наконец-то будет один или два дня выходных. Мы знаем, что впереди семь игр и Лига чемпионов, мы постараемся поднажать и посмотрим, что получится", - заявил испанский специалист.

"Манчестер Сити" на "Уэмбли" уступил "Ливерпулю" в полуфинале кубка Англии. Следующий поединок в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 21 апреля против "Брайтона".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965395-hosep-gvardiola-prokommentiroval-porazhenie-svoey-komandy-v-polufinale-kubka-anglii/