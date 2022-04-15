"Лион" – "Вест Хэм Юнайтед": результаты матча Лиги Европы

ФК "Вест Хэм". Фото: twitter.com/EuropaLeague

Команды "Лион" и "Вест Хэм Юнайтед" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 0:3 в пользу команды "Вест Хэм Юнайтед".

Подопечные Дэвида Мойеса открыли счет на 38 минуте игры. Гол забил Крейг Доусон.

Далее матч проходил под диктовку команды "Вест Хэм Юнайтед", и на 44 минуте Деклан Райс забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Дэвида Мойеса. На 48 минуте игры Джаррод Боуэн успешно атаковал ворота противника. Финальный счет матча - 0:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965123-lion-vest-hem-yunayted-rezultaty-matcha-ligi-evropy/