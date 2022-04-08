"РБ Лейпциг" – "Аталанта": результаты матча Лиги Европы

"РБ Лейпциг" – "Аталанта". Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Команды "РБ Лейпциг" и "Аталанта" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:1, команды сыграли вничью.

Подопечные Гасперини открыли счет на 17 минуте игры. Гол забил Мурьель.

Далее матч проходил под диктовку команды "РБ Лейпциг", и на 58 минуте Дзаппакоста забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Финальный счет матча – 1:1, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964052-rb-leyptsig-atalanta-rezultaty-matcha-ligi-evropy/