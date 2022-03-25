"Еще ничего не решено": Сергей Малый прокомментировал итог первого матча с Молдовой

Сергей Малый. Фото: instagram.com/kff_team/

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый поделился впечатлениями о первом матче с Молдовой за право остаться в дивизионе "С" Лиги Наций УЕФА, передает NUR.KZ.

Напомним, что матч в Кишиневе завершился победой Казахстана со счетом 2:1. Автором одного из голов стал Сергей Малый.

"Игра была тяжелой, потому что мы играли на выезде. До этого смотрели встречи соперника, знали их сильные качества и понимали, что футбол будет силовой. Готовились и настраивались. Все, о чем думали и что разбирали, все так и получилось.

Слава богу, что смогли добыть этот результат. Расслабляться времени нет, надо готовиться ко второму матчу. Еще ничего не решено, и мы это понимаем", - приводит слова Малого пресс-служба КФФ.

Ответный матч между командами пройдет 29 марта в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1962103-esche-nichego-ne-resheno-sergey-malyy-prokommentiroval-itog-pervogo-matcha-s-moldovoy/