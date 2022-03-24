Гафуржан Суюмбаев - о матче с Молдовой: Будет интересная игра

Гафуржан Суюмбаев. Фото: kff.kz

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев прокомментировал предстоящий матч с командой Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФФ.

Напомним, что сегодня сборная Казахстана в Кишиневе (в 23:00 по времени Нур-Султана) проведет первый матч с командой Молдовы за право остаться в дивизионе "С" Лиги Наций УЕФА.

"В коллективе хорошая, рабочая атмосфера. Все ребята настроены на успех в матчах против Молдовы. Будет сложно, мы это прекрасно понимаем. Для нас честь – биться за флаг страны, выступать в майке сборной.

Что касается меня, то я рад вернуться в сборную после длительного перерыва. Прошел с "Аксу" сборы в Турции, сыграл на старте чемпионата. Потихоньку набираю форму, привожу себя в порядок.

О молдавских игроках знаю не так много, потому что не слежу за местным чемпионатом. Однако я видел игры "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов. Думаю, у молдавского футбола есть прогресс. Будет интересная игра" - сказал Суюмбаев.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Андрей Карпович заявил, что команда настроена на положительный результат в матчах против Молдовы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961920-gafurzhan-suyumbaev-o-matche-s-moldovoy-budet-interesnaya-igra/