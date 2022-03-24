Андрей Карпович: Футболисты и тренеры настроены на положительный результат

Андрей Карпович. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович перед матчем против Молдовы ответил на вопросы журналистов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФФ.

Напомним, что 24 марта (в 23:00 по времени Нур-Султана) в Кишиневе сборная Казахстана проведет первый матч с командой Молдовы за право остаться в дивизионе С Лиги Наций УЕФА.

- Андрей Владимирович, в каком настроении сборная Казахстана подходит к предстоящей игре?

- Ребята в сборную прибыли в хорошем настроении. Конечно, времени было минимум. Атмосфера рабочая. Футболисты, тренеры и персонал настроены на положительный результат.

- Кого-то можете выделить в составе сборной Молдовы?

- Примерно понимаем, как играет соперник. Хотя на сто процентов знать соперника практически нереально. Смотрели матчи молдаван в недавней квалификации. Это крепкий соперник, в составе которого есть квалифицированные футболисты. Многие из них выступают в Европе, за пределами Молдовы. Что касается нашей команды, то мы прекрасно понимаем, что нас ждет тяжелый матч. Будет непросто, однако я уверен, парни будут биться за страну, за честь нашего флага. И мы, и хозяева поля решаем одну задачу - у команд есть и сильные, и слабые стороны.

- Завтра не сыграет Исламбек Куат. Кто способен его заменить?

- У нас есть и другие потери. Это и Ян Вороговский, и Куат. Что касается Исламбека, то к его отсутствию мы были готовы. Он с нами, помогает команде. Куат – важный игрок для нас. Однако, замечу, что это не катастрофическая потеря. Кто будет капитаном? Мы определимся ближе к игре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961915-andrey-karpovich-futbolisty-i-trenery-nastroeny-na-polozhitelnyy-rezultat/