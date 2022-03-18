"Вест Хэм Юнайтед" - "Севилья": результаты матча Лиги Европы

Лига Европы. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Команды "Вест Хэм Юнайтед" и "Севилья" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 2 - 0 в пользу команды "Вест Хэм Юнайтед".

Подопечные Мойеса открыли счет на 39 минуте игры. Гол забил Соучек.

Далее матч проходил под диктовку команды "Вест Хэм Юнайтед", и на 112 минуте Ярмоленко забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Финальный счет матча - 2 - 0 в пользу команды "Вест Хэм Юнайтед".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961367-vest-hem-yunayted-sevilya-rezultaty-matcha-ligi-evropy/