"ЛАСК" - "Славия": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "ЛАСК" и "Славия" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 4 - 3 в пользу команды "ЛАСК".

Подопечные Трпишовского открыли счет на 24 минуте игры. Гол забил Олайинка.

Далее матч проходил под диктовку команды "ЛАСК", и на 36 минуте Визингер забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Трпишовского. На 37 минуте поединка Александр Ба успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1 - 2 в пользу команды "Славия".

После этого Сор из гостевой команды попал по воротам соперника.

На 76 минуте игры Визингер изменил счет на 2 - 3 в пользу подопечных Виланда.

Финальный счет матча - 4 - 3 в пользу команды "ЛАСК".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961364-lask-slaviya-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/