"АЗ" - "Буде Глимт": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "АЗ" и "Буде Глимт" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 2 - 2, команды сыграли вничью.

Подопечные Янсена открыли счет на 18 минуте игры. Гол забил Вангелис Павлидис.

Далее матч проходил под диктовку команды "Буде Глимт", и на 26 минуте Пелегрино забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Янсена. На 30 минуте поединка Павлидис успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "АЗ".

После этого Сампстед из гостевой команды попал по воротам соперника.

Финальный счет матча - 2 - 2, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961359-az-bude-glimt-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/