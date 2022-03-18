"АЗ" - "Буде Глимт": результаты матча Лиги конференций

Команды "АЗ" и "Буде Глимт" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.
Матч закончился со счетом 2 - 2, команды сыграли вничью.
Подопечные Янсена открыли счет на 18 минуте игры. Гол забил Вангелис Павлидис.
Далее матч проходил под диктовку команды "Буде Глимт", и на 26 минуте Пелегрино забил второй гол, таким образом уравняв счет.
Третий гол был забит командой Янсена. На 30 минуте поединка Павлидис успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "АЗ".
После этого Сампстед из гостевой команды попал по воротам соперника.
Финальный счет матча - 2 - 2, команды сыграли вничью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961359-az-bude-glimt-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/