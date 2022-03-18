"Байер" - "Аталанта": результаты матча Лиги Европы

Лига Европы. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Команды "Байер" и "Аталанта" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 0 - 1 в пользу команды "Аталанта".

Подопечные Гасперини открыли счет на 90 минуте игры. Гол забил Жереми Бога.

Финальный счет матча - 0 - 1 в пользу команды "Аталанта".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961357-bayer-atalanta-rezultaty-matcha-ligi-evropy/